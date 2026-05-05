Народного депутата Николая Тищенко принудительно приведут в зал суда.

Народного депутата Миколу Тищенка примусово приведуть до зали суду.

Шевченківський районний суд Дніпра наказав застосувати примусовий привід до парламентаря через те, що він ігнорував попередні засідання у справі про незаконне позбавлення волі та побиття колишнього військового службовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі. Про це 5 травня повідомило «Громадське» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що на Тищенка вже накладено штраф у розмірі 3 тис. 328 грн за те, що він ігнорував засідання суду. Однак сам нардеп відмовляється виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.

Після того, як Тищенко вкотре не прийшов до суду, прокурор звернувся до суду із клопотанням про примусовий привід Тищенка. Суд задовольнив клопотання прокуратури, а дії нардепа визнали неповажними.

До парламентаря мають застосувати примусовий привід на наступне засідання, яке має відбутися вже 14 травня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якого обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи. Парламентарю змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання.

Джерело: «Громадське»