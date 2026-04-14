Правоохранители ликвидировали сеть сбыта наркотиков. Фото: НПУ

В Україні ліквідували мережу збуту небезпечної продукції, яку продавали під виглядом сувенірів U420.

Розгалужена інфраструктура збуту наркотиків діяла у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей. Так звані сувеніри, які продавали через спеціалізовані магазини, фактично містили небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю. Мова йде про товари, які маскували під сувенірні цигарки та напої. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція.

Для прикриття діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб'єктів господарювання — так званих «дропів», які фактично не здійснювали реальної діяльності.

У межах провадження силовики провели понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних осіб, зокрема пов’язаних із мережею U420.

Дії учасників кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації), ч. 2, 3 ст. 307 (незаконний обіг наркотиків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

