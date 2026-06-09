В Киевской области разоблачена масштабная схема сбыта фальсифицированного бензина. Фото:

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Масштабну схему збуту фальсифікованого бензину в Київській області викрили правоохоронці.

Організована група виготовляла та збувала фальсифіковане пальне у Фастівському та Білоцерківському районах Київщини.

З початку цього року фігуранти налагодили незаконне виробництво бензину шляхом змішування різних компонентів паливно-мастильних матеріалів. Цю продукцію вони продавали через мережу АЗС та інші точки продажу. При цьому вони вводили споживачів в обману щодо якості та походження пального. Про це Офіс генпрокурора та Національна поліція України повідомили у Telegram.

Попередньо встановлено, що від незаконної діяльності підозрювані могли отримати близько 200 млн грн. Ці гроші вони могли легалізовувати через підконтрольні підприємства та спрямовували на подальше функціонування схеми.

Правоохоронці провели 31 санкціонований обшук й вилучили документацію, печатки підприємств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські термінали, готівку, транспортні засоби та понад 86 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів. Вже затримали шістьох учасників групи. Їхні дії кваліфіковали за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ та Бюро економічної безпеки України викрили фірму, яка привласнила щонайменше 2,7 млн грн оборонного бюджету. Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, що виконувала оборонне замовлення та водночас розкрадала гроші на будівництві командного пункту для бійців однієї з військових частин у Житомирській області.