Микола Тищенко, фото: «Слуга народу»

Нардепу Тищенку змінили запобіжний захід

9 жов 2025, 18:41
Шевченківський райсуд Дніпра сьогодні, 9 жовтня, змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та екс-поліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

За рішенням суду, Тищенку та Писаренку змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня/

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Зазначається, що обвинувачені доєдналися до сьогоднішнього судового засідання у режимі онлайн.

Джерело: «Суспільне»


