Тищенко ходить тільки в Раду - нардеп проігнорував засідання суду

https://racurs.ua/ua/n203005-tyschenko-hodyt-tilky-v-radu-nardep-proignoruvav-zasidannya-sudu.html

Ракурс

Нардеп Микола Тищенко вчергове не прийшов на засідання суду. Адвокат Тищенка каже, що депутат в той момент перебував на засіданні Верховної Ради, через що і не прибув до зали суду. Не підʼєднався він і по відеозвʼязку.

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Нагадаємо, Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитри Мазохи.

Встановлено, що це було вчинено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, інформують правоохоронці.

Під домашнім арештом він перебував до 23 грудня 2024 року, а 6 січня у Дніпрі йому мали переобрати запобіжний захід. На нього він не прибув, а подʼєднався по відеозвʼязку, втім 8 січня він вже був у Верховній Раді.

В результаті засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді, мовляв, суддя порушила норми. Адвокат потерпілого Віталій Коломієць сказав, що відвід судді націлений на затягування процесу і після нього може бути відвід прокурора.

У грудні 2024 Тищенко двічі проігнорував вимогу суду прибути на засідання. Примусу не застосували, бо нардеп скаржився на нібито проблеми з серцем.

8 січня Тищенко був на засідання Верховної Ради.