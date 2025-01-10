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Ракурс
Укрпошта" випустила марку з нецензурною цитатою Зеленського про Будапештський меморандум

Укрпошта" випустила марку з нецензурною цитатою Зеленського про Будапештський меморандум (ФОТО)

10 січ 2025, 16:10
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Укрпошта" випустила марку «Будапештський меморандум — це х… я».


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Її можна купити в онлайн-крамниці. Аркуш коштує 600 грн, повідомив директор держпідприємства Ігор Смілянський у себе на стоірнці Фейсбук.

«Укрпошта» процитувала президента Володимира Зеленського, який у подкасті з Лексом Фрідманом розкритикував гарантії безпеки у Будапештському меморандумі.

Поштовий аркуш з матюком від президента містить дев’ять марок.

Нагадаємо, у подкасті Фрідмана Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише «на папері», оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було «пох*ру» на Україну.

Джерело: Ракурс


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