Укрпошта" випустила марку з нецензурною цитатою Зеленського про Будапештський меморандум

https://racurs.ua/ua/n203004-ukrposhta-vypustyla-marku-z-necenzurnou-cytatou-zelenskogo-pro-budapeshtskyy-memorandum-foto.html

Ракурс

Укрпошта" випустила марку «Будапештський меморандум — це х… я».

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Її можна купити в онлайн-крамниці. Аркуш коштує 600 грн, повідомив директор держпідприємства Ігор Смілянський у себе на стоірнці Фейсбук.

«Укрпошта» процитувала президента Володимира Зеленського, який у подкасті з Лексом Фрідманом розкритикував гарантії безпеки у Будапештському меморандумі.

Поштовий аркуш з матюком від президента містить дев’ять марок.

Нагадаємо, у подкасті Фрідмана Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише «на папері», оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було «пох*ру» на Україну.