Тищенко зʼявився на засіданні ВРУ. Фото:

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Народний депутат Микола Тищенко з’явився на засіданні Верховної Ради.

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Він з’явився у сесійній залі парламенту у середу, 8 січня. Про це нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили в Telegram.

Сам Тищенко заявив, що переглянув свою позицію і більше не хоче бути грозою ботоферм «боротиметься з кол-центрами». Наголосив, що «передивився свою стратегію на новий 2025 рік» й запевнив, що термін його домашнього арешту закінчився.

Як відомо, Тищенко — підозрюваний у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військового Дмитра Мазохи. До 23 грудня 2024 року він був під цілодобовим домашнім арештом. Суд мав переобрати Тищенку запобіжний захід 6 січня, але засідання перенесли на 10 січня — адвокат Тищенка просив про відвід судді.

У грудні 2024 року Тищенко двічі не приїжджав до суду, бо скаржився на здоровʼя. Парламентар заявляв, що у нього «прихопило серце».

Нагадаємо, охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі, уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення.