Охоронець Тищенка погодився свідчити проти депутата

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Микола Тищенко, фото: Dsnews.ua
Охоронець Тищенка погодився свідчити проти депутатаhttps://racurs.ua/ua/n201265-ohoronec-tyschenka-pogodyvsya-svidchyty-proty-deputata.htmlРакурс
Костянтин Цубера — охоронець народного депутата Миколи Тищенка, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі — уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення.
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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на вирок суду від 13 листопада.
Зазначається, що, згідно з цим документом:
- Цубера визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу), та катуванні (ч. 2 ст. 127);
- ще 7 листопада він уклав угоду про визнання винуватості й зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти народного депутата Миколи Тищенка;
- Цубері призначили п’ять років позбавлення волі, однак оскільки той уклав угоду про визнання винуватості, суд звільнив його від відбування покарання, натомість замінивши його іспитовим терміном у два роки.
Це означає, що від покарання його звільнили тільки за умови, що він протягом двох років не скоїть нового кримінального правопорушення, — зазначає видання.
Цуберу також зобов’язали:
- періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду;
- повідомляти про зміну місця проживання роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження.
Тож його випустили з СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз розміром 6058 гривень, — зазначило видання.
Джерело: «Громадське»
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