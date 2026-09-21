Олексій Гончаренко знайшов «прослушку» у своєму авто, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216354-nardep-goncharenko-zayavyv-pro-vyyavlennya-prosluhovuvannya-v-svoiemu-avto-video.html

Ракурс

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що знайшов у своєму автомобілі прослуховувальний пристрій.

Про це йдеться у відео, яке Гончаренко сьогодні, 21 вересня, опублікував у своєму Telegramканалі.

Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись, — зазначив він.

Гончаренко нагадав, що він є членом української делегації в ПАРЄ та головою Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час воєнного стану

Прослушка в машині народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, голови ТСК є ДУЖЕ поганим знаком. Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ, — наголосив він. — Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре.

За словами Гончаренка, підозри у нього з’явилися, коли він помітив, що у його автомобілі почав розряджатися акумулятор.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Гончаренко виявив у себе прослуховування. У листопаді 2023 року він заявив, що у його квартирі намагався встановити «прослушку» чоловік, який видавав себе за співробітника інтернет-провайдера. Поліція Одеської області тоді відкрила кримінальне провадження.