Суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу Максиму Микитасю. Фото:

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Запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася обрав суд.

Вищий антикорупційний суд взяв екс-парламентаря під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. На Микитася наклали певні обов’язки, як то виклик до суду, носіння електронного браслета тощо. Фігурант може подати апеляцію протягом п’яти днів. Про це повідомлялося в трансляції судового засідання.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для екс-нардепа заставу у 200 млн грн.

Під час засідання Микитась заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Також він назвав справу «політичною маніпуляцією».

Нагадаємо, Максим Микитась є одним із фігурантів справи «Форест Гамп», про яку Антикорупційне бюро та САП повідомили 19 серпня. Вони викрили злочинну організацію, яка займалася легалізацією грошей, які використали на заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Для цього, використали державний «Сенс Банк».

Також у справі фігурує вже колишня заступник голови Офісу президента Ірина Мудра.