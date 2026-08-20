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Ракурс
НАБУ проводить резонансу спецоперацію «Форест Гамп», фото: НАБУ

Перелік фігурантів нових плівок НАБУ озвучив прокурор САП

20 сер 2026, 17:03
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перелічив фігурантів, які згадуються у нових плівках НАБУ щодо спецоперацій «Форест Гамп» та «Феміда».

Це відбулося під час засідання Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід підозрюваному екс-нардепу Максиму Микитасю, повідомляє Центр протидії корупції.

У цьому переліку:

  • Ірина Мудра — колишня заступниця голови Офісу президента;
  • Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента;
  • Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;
  • Максим Микитась — колишній народний депутат;
  • Вадим Столар — чинний народний депутат;
  • Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;
  • Микола Гладищенко — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;
  • Олег Ступак — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;
  • Людмила Снігур — начальниця департаменту державного «Сенс Банк»;
  • Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»);
  • Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем);
  • Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»);
  • Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).

У ЦПК зазначають, що це вже п’ята підозра Микитасю від НАБУ і САП. Нова справа стосується збору коштів на заставу для екс-міністра Германа Галущенка. Три справи, у яких екснардеп має підозру, вже слухаються у ВАКС.

Джерело: Ракурс


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