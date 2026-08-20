Перелік фігурантів нових плівок НАБУ озвучив прокурор САП

НАБУ проводить резонансу спецоперацію «Форест Гамп», фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n215738-perelik-figurantiv-novyh-plivok-nabu-ozvuchyv-prokuror-sap.html

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перелічив фігурантів, які згадуються у нових плівках НАБУ щодо спецоперацій «Форест Гамп» та «Феміда».

Це відбулося під час засідання Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід підозрюваному екс-нардепу Максиму Микитасю, повідомляє Центр протидії корупції.

У цьому переліку:

Ірина Мудра — колишня заступниця голови Офісу президента;

Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента;

Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;

Максим Микитась — колишній народний депутат;

Вадим Столар — чинний народний депутат;

Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

Микола Гладищенко — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;

Олег Ступак — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;

Людмила Снігур — начальниця департаменту державного «Сенс Банк»;

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»);

Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем);

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»);

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).

У ЦПК зазначають, що це вже п’ята підозра Микитасю від НАБУ і САП. Нова справа стосується збору коштів на заставу для екс-міністра Германа Галущенка. Три справи, у яких екснардеп має підозру, вже слухаються у ВАКС.