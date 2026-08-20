Перелік фігурантів нових плівок НАБУ озвучив прокурор САП

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НАБУ проводить резонансу спецоперацію «Форест Гамп», фото: НАБУ
Перелік фігурантів нових плівок НАБУ озвучив прокурор САПhttps://racurs.ua/ua/n215738-perelik-figurantiv-novyh-plivok-nabu-ozvuchyv-prokuror-sap.htmlРакурс
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перелічив фігурантів, які згадуються у нових плівках НАБУ щодо спецоперацій «Форест Гамп» та «Феміда».
Це відбулося під час засідання Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід підозрюваному екс-нардепу Максиму Микитасю, повідомляє Центр протидії корупції.
У цьому переліку:
- Ірина Мудра — колишня заступниця голови Офісу президента;
- Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента;
- Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;
- Максим Микитась — колишній народний депутат;
- Вадим Столар — чинний народний депутат;
- Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;
- Микола Гладищенко — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;
- Олег Ступак — колишній голова правління державного «Сенс Банк»;
- Людмила Снігур — начальниця департаменту державного «Сенс Банк»;
- Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»);
- Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем);
- Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»);
- Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).
У ЦПК зазначають, що це вже п’ята підозра Микитасю від НАБУ і САП. Нова справа стосується збору коштів на заставу для екс-міністра Германа Галущенка. Три справи, у яких екснардеп має підозру, вже слухаються у ВАКС.