НАБУ розповіло деталі спецоперації «Феміда», фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n215735-reyderstvo-ta-vidmyvannya-koshtiv-nabu-povidomlyaie-pro-vykryttya-zlochynnoyi-organizaciyi.html

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НАБУ та САП викрили злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності, — розповіли у НАБУ.

Зазначається, що учасники злочинної організації:

восени 2025 року здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн;

у травні 2026 року намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця.

У НАБУ зазначають, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року також організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом:

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).