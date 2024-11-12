Суд залишив Миколу Тищенка з браслетом

https://racurs.ua/ua/n201156-sud-zalyshyv-mykolu-tyschenka-z-brasletom.html

Ракурс

Апеляційний суд у Києві 12 листопада залишив Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом — апеляцію відхилено.

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Він і далі має носити електронний засіб контролю.

Ще 25 червня Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.

У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави. У вересні це рішення вже подовжували ще на 60 днів.

Тищенко майже рік ходив із перевірками від неіснуючої Тимчасової слідчої комісії. Рух «ЧЕСНО» повідомляв, що у жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення ТСК «Нацресурс», яка офіційно мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. На початку травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт ТСК, тому її закрили.

Попри це Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК. Серед них були «ботоферми», «колцентри» і об'єкти інфраструктури. Про свої перевірки Тищенко сам повідомляв у соцмережах.