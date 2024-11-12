Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Суд оставил Николая Тищенко с браслетом

Суд оставил Николая Тищенко с браслетом

12 ноя 2024, 21:05
999

Апеляційний суд у Києві 12 листопада залишив Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом — апеляцію відхилено.


.

Він і далі має носити електронний засіб контролю.

Ще 25 червня Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.

У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави. У вересні це рішення вже подовжували ще на 60 днів.

Тищенко майже рік ходив із перевірками від неіснуючої Тимчасової слідчої комісії. Рух «ЧЕСНО» повідомляв, що у жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення ТСК «Нацресурс», яка офіційно мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. На початку травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт ТСК, тому її закрили.

Попри це Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК. Серед них були «ботоферми», «колцентри» і об'єкти інфраструктури. Про свої перевірки Тищенко сам повідомляв у соцмережах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров