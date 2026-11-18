Під час судового засідання, фото: ВАКС

https://racurs.ua/ua/n217498-sprava-karfagen-vaks-areshtuvav-kryminala-bez-prava-na-zastavu-video.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до підозрюваного в організації злочинної організації, яку викрили в межах операції «Карфаген».

Термін тримання під вартою — два місяці. Про це сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.