Справа «Карфаген» — ВАКС арештував «Кримінала» без права на заставу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217498-sprava-karfagen-vaks-areshtuvav-kryminala-bez-prava-na-zastavu-video.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до підозрюваного в організації злочинної організації, яку викрили в межах операції «Карфаген».
Термін тримання під вартою — два місяці. Про це сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до організатора злочинної організації, яку викрили в межах операції «Карфаген». Зазначимо, що її учасники налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів, — зазначили у САП.