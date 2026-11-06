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Ракурс
ВАКС взяв під варту «Консультатна» зі справи «Карфаген», скріншот відео

Справа «Карфаген» — ВАКС взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині

6 лис 2026, 17:02
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ВАКС взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до ще одного підозрюваного у справі — заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині, — вказано в повідомленні.

Строк тримання під вартою — до 2 січня 2027 року.

Ім’я підозрюваного САП не називає. За інформацією Центру протидії корупції — це Олександр Дем’янчук, який на плівках НАБУ відомий як «Консультант».

Джерело: Ракурс


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