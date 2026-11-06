ВАКС заключил под стражу «Консультатная» из дела «Карфаген», скриншот видео

https://racurs.ua/n217282-delo-karfagen-vaks-vzyal-pod-straju-zamestitelya-nachalnika-otdela-upravleniya-ugolovnogo.html

Ракурс

ВАКС взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до ще одного підозрюваного у справі — заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині, — вказано в повідомленні.

Строк тримання під вартою — до 2 січня 2027 року.

Ім’я підозрюваного САП не називає. За інформацією Центру протидії корупції — це Олександр Дем’янчук, який на плівках НАБУ відомий як «Консультант».