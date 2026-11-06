Перший заступник керівник Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції Володимир Ценов, фото: Центр протидії корупції

https://racurs.ua/ua/n217278-sprava-karfagen-za-zastupnyka-nachalnyka-dsr-nacpoliciyi-cenova-vnesly-zastavu.html

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За фігуранта справи «Карфаген» першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, якого напередодні ВАКС відправив під арешт, уже внесли 15 млн грн застави.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду України.

Так, внесли заставу, — зазначили у прес-службі ВАКС.

За даними джерел видання, 15 млн грн внесли два платники — Ценов Микола Володимирович та Лисакова Т. П.

За даними видання «Слідство.Інфо», батька Володимира Ценова звати Микола Ценов. Він раніше обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України Володимира Бедриківського. А в 2012 році, коли Бедриківський балотувався до Верховної Ради від Тернопільщини, був його довіреною особою.

Микола Ценов також був співзасновником громадської організації «Громадяни України у боротьбі з організованою злочинністю», яка припинила діяльність у 2017 році.

Джерело: «Українська правда»