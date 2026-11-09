«Слуга» Куницький повернувся до Ради після двох років відсутності

Олександр Куницький, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n217305-sluga-kunyckyy-povernuvsya-do-rady-pislya-dvoh-rokiv-vidsutnosti.html

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Народний депутат Олександр Куницький сьогодні, 9 листопада, вперше з’явився у Верховній Раді після двох років відсутності.

Про це повідомляє рух «Чесно».

Куницький не зʼявлявся у Верховній Раді з вересня 2024 року. За даними ЗМІ, він виїхав з України 23 вересня 2024 року і відтоді він не повертався. В останній декларації Куницький повідомив, що з жовтня 2024 року на безоплатній основі проживає в квартирі у Канаді площею 43 м.кв.

Куницький зберігав мандат нардепа, проте не отримував депутатську зарплату. Він також досі лишався членом правоохоронного комітету Ради, попри те що у Раді двічі реєстрували постанови про його відкликання. Куницького, попри тривалу відсутність, також не стали виключати зі «Слуги народу».

Також про повернення Куницького повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко: