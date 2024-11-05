"Слуга" Куницький також міг утекти з України, - Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n200927-sluga-kunyckyy-takoj-mig-utekty-z-ukrayiny-bihus-info.html

Ракурс

«Слуга народу» Куницький втік з України.

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Так стверджують у Bihus.Info.

Медіа написало, що чутки про те, що друг нардепа Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно — не безпідставні.

«Слуга народу» і скандальний блогер Куницький не в Україні, — повідомляють наші джерела", — йдеться в повідомленні Bihus.Info.

Невідомо, як давно нардеп за кордоном.

Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутата», він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць? — зазначили журналісти.

Раніше повідомлялося, що прокуратура перевірить тривалі закордонні відрядження депутата Куницького.

«Схеми» писали, що справу проти Куницького порушили за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) і ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.

Депутату загрожує штраф, арешт на пів року чи обмеження волі на строк до трьох років.

Як з’ясували журналісти, влітку 2023 року Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткотермінове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні, «засвітившись» в аеропорту Флориди (США).