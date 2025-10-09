Нардепу Тищенко изменили меру пресечения

Николай Тищенко, фото: «Слуга народа»

Шевченківський райсуд Дніпра сьогодні, 9 жовтня, змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та екс-поліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

За рішенням суду, Тищенку та Писаренку змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня/

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Зазначається, що обвинувачені доєдналися до сьогоднішнього судового засідання у режимі онлайн.

