3 млн грн залога внесли за нардепа Скороход «третьи лица»

Заставу в розмірі 3 млн 28 тис. гривень внесли за народного депутата Анну Скороход.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на адвоката Олега Бургела.

За словами адвоката, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду. Хто саме — не уточнив. Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Бургела уточнив, що внесені гроші «не нардепки».

Наразі Скороход перебуває у Києві з електронним браслетом. Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Захист просить суд:

зменшити суму застави;

зняти засіб контролю.

Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір, — розповів він. — Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною.

Адвокат зазначив, що сьогодні, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна Скороход.

