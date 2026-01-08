Нестор Шуфрич, фото: «Википедия»

Ракурс

Нардеп Нестор Шуфрич може вийти під заставу — відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомило видання Telegraf з посиланням на адвоката Шуфрича Віктора Карпенка.

Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу, — зазначив Карпенко.

За словами Карпенка, захисту Шуфрича поки невідомо коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі:

Це ж сталося у вівторок, а сума не маленька.

Зазначається, що відповідне рішення апеляційного суду ще не опубліковане у в реєстрі судових рішень.

Син нардепа Олександр Шуфрич, з яким зв’язалося відання, повідомив, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. Проте він не має сумнівів, що заставу за батька внесуть:

Я більш ніж впевнений, що якщо рішення прийнято і воно вступило в законну силу, то, звичайно, у батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення.

Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників, — додав Олександр Шуфрич.

Він наголосив, що його батько перебуває в СІЗО вже два з половиною роки.

Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. З вересня 2023 року він утримується в СІЗО.

Джерело: Telegraf