6,9 млн грн залога внесли за бывшего главу УСБУ Житомирщины

Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения экс-главе УСБУ Житомирщины, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/n212442-6-9-mln-grn-zaloga-vnesli-za-byvshego-glavu-usbu-jitomirschiny.html

Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави, — вказано в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що за результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У ВАКС також повідомили, що вказана сума застави за підозрюваного вже внесена. На нього покладено низку обов’язків, зокрема:

не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет тощо.

Нагадаємо, для підозрюваного у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка ВАКС 27 лютого обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі понад 6,9 млн грн.