САП будет просить для Галущенко залог в 425 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання колишньому міністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 425 млн гривень застави.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю САП Ольгу Постолюк.

САП проситиме для колишнього міністра енергетики тримання під вартою із заставою у 425 млн грн, — зазначила вона.

Прес-служба ВАКС у своєму Telegram-каналі повідомляє, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу екс-міністру енергетики розпочнеться сьогодні, 17 лютого, о 12.30.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, стало відомо, що колишньому міністру енергетики оголосили підозру у справі «Мідас».

