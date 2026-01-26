Суммы подкупа нардепов раскрыли в САП. Фото: ВРУ

Суми підкупу народних депутатів України розкрили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні були періоди, коли суми підкупу парламентарів у «конвертах» сягали 20 тис. дол. на місяць. Система нелегальних виплат нардепам зазнала змін після 24 лютого 2022 року. Про це керівник САП Олександр Клименко заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

До повномасштабного вторгнення були періоди, коли виплати «в конвертах» сягали й 20 тис. дол. на місяць, — розповів він.

За його слова, у перші місяці повномасштабної війни таких «доплат» не фіксували, проте згодом практика підкупів поновилася. Спочатку нардепам платили у конвертах щомісяця по 1−2 тис. дол. Таку «винагороду» вони отримували за голосування за певні проекти законів. Однак згодом «тариф» за потрібні голосування зріс до 5 тис. дол.

З’ясувалося, що за «неправильні» голосування депутатів штрафували. Якщо парламентар голосував не так, як вимагалося, до нього могли застосовувати так звані фінансові стягнення. У такому випадку місячна «винагорода» зменшувалася, наприклад, із 5 тис. дол. до 3 тис. дол.

Клименко також розповів, що зараз розслідування стосується конкретних народних обранців, яким уже офіційно повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що підозру від САП отримав загалом 41 народний депутат Верховної Ради чинного IX скликання. А загалом за 10 років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних парламентарів.

