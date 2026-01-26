Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада Украины

https://racurs.ua/n211672-41-deputat-verhovnoy-rady-ix-sozyva-poluchil-podozrenie-ot-sap-klimenko.html

Ракурс

Підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримав загалом 41 народний депутат Верховної Ради чинного IX скликання.

Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів, — зазначив він.

Також Клименко спрогнозував, скільки часу у суді може розглядатися резонансна справа щодо лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Схожа справа відносно народного депутата Одарченка слухалася у першій інстанції рік, а через три місяці ми пройшли другу інстанцію і вже мали рішення Апеляційної палати ВАКС, — зазначив Клименко.

Все залежить від поведінки сторони захисту і як часто суд призначатиме судові засідання. Якщо все буде без затримок, то розгляд може відбутися і набагато швидше, бо це, повторюсь, не складна категорія справ, — додав він.

За словами очільника САП, у поле зору антикорупційних органів Тимошенко потрапила у листопаді 2025 року — тоді з’явилася інформація про спроби у Верховній Раді перекупити народних депутатів з тим, щоб вони вийшли з фракції «Слуга народу» або голосували не так, як хоче монобільшість.

Така інформація була не лише в нас. У медійному просторі були повідомлення, що Служба безпеки проводила профілактичні розмови з депутатами, які намагалися запропонувати іншим вихід з фракції або інші речі, щоб фактично парламент колапсував і не виконував свою ключову функцію, — зазначив він.

Клименко зазначив, що в межах інших проваджень також надходила інформація про те, що відбуваються спроби підкупу народних депутатів, уже були протоколи негласних слідчо-розшукових дій на підтвердження, що це дійсно відбувається.

Тому ми звернулися до генпрокурора і 27 листопада він вніс за цим фактом відомості до ЄРДР, — розповів він.

Джерело: «Укрінформ»