3 млн грн застави внесли за нардепа Скороход «треті особи»

Заставу в розмірі 3 млн 28 тис. гривень внесли за народного депутата Анну Скороход.
Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на адвоката Олега Бургела.
За словами адвоката, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду. Хто саме — не уточнив. Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Бургела уточнив, що внесені гроші «не нардепки».
Наразі Скороход перебуває у Києві з електронним браслетом. Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Захист просить суд:
- зменшити суму застави;
- зняти засіб контролю.
Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір, — розповів він. — Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною.
Адвокат зазначив, що сьогодні, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна Скороход.
Джерело: «Суспільне»