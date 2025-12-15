Новини
Анна Скороход, фото: facebook.com/anya.skorohod

3 млн грн застави внесли за нардепа Скороход «треті особи»

15 гру 2025, 08:19
Заставу в розмірі 3 млн 28 тис. гривень внесли за народного депутата Анну Скороход.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на адвоката Олега Бургела.

За словами адвоката, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду. Хто саме — не уточнив. Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Бургела уточнив, що внесені гроші «не нардепки».

Наразі Скороход перебуває у Києві з електронним браслетом. Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Захист просить суд:

  • зменшити суму застави;
  • зняти засіб контролю.

Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір, — розповів він. — Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною.

Адвокат зазначив, що сьогодні, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна Скороход.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


