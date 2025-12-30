Сергій Стецюк, фото: Facebook/Сергій Стецюк

Печерський райсуд Києва обрав адвокату Сергію Стецюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 4 млн 239 тис. грн.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомило видання «Цензор.НЕТ».

Стецюк представляє інтереси Ігоря Коломойського, котрий наразі перебуває у СІЗО, у справі за обвинуваченням в умисному вбивстві.

Зазначається, що прокуратура просила призначити арешт з альтернативою застави у розмірі 40 млн грн, посилаючись на майновий стан підозрюваного.

Раніше сьогодні прес-служба Офісу генпрокурора повідомила про викриття адвоката та його помічника на заволодінні 100 тис. доларів США одного з забудовників.

За даними слідства:

адвокат у червні-липні 2025 року вводив представників підприємства в оману, переконуючи їх у нібито виявлених порушеннях податкового законодавства на суму близько 1 млрд грн та можливості вплинути на податкові органи;

17 липня він, діючи за попередньою змовою з помічником, отримав від представників підприємства 100 тис. доларів США (понад 4,18 млн грн) за нібито сприяння в уникненні донарахувань податків. Грошові кошти передавались через посередника.

Адвокату повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу).

Його помічнику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу.

Джерело: «Цензор.НЕТ», Офіс генпрокурора