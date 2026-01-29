Арешт Коломойського продовжили до 25 березня

Ігор Коломойський, фото: «РБК-Україна»

Печерський райсуд Києва ще на два місяці — до 25 березня — продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на суддю-спікера Печерського райсуду Марі Пилаєву.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою обвинуваченого до 25 березня 2026 року, — зазначила вона.

Підозру Коломойському Офіс генерального прокурора оголосив у травні 2024 року. Йому інкримінують замовлення убивства директора юридичної компанії за невиконання вимог з анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, 2 вересня 2023 року СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом Коломойський отримав ще дві підозри — про виведення із «ПриватБанку» загалом 15 млрд грн.

Джерело: «Укрінформ»