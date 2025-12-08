Суд над Коломойським перенесли — зламався транспорт

Ігор Коломойський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n210743-sud-nad-kolomoyskym-perenesly-zlamavsya-transport.html

Ракурс

Підготовче засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, котре мало розпочатися сьогодні, 8 грудня, об 14.00 не відбулося у звʼязку з тим, що його не доставили до суду через поломку автомобіля.

Засідання суду перенесли на 11 грудня. Відповідне рішення ухвалила суддя Казмиренко. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар адвоката Коломойського Олександр Лисак.

Казмиренко перенесла на 15 годину 11 грудня судове засідання. Коломойського не доставили до суду через те, що нібито зламався автомобіль, який мав його везти, — розповів він.

Зазначається, що у Подільський райсуд, де мало відбутися підготовче судове засідання, прибуло багато журналістів, оскільки напередодні Коломойський анонсував заяву для преси.

Адвокати Коломойського зазначили, що подібний інцидент із «несправністю транспорту» трапляється вже вдруге, повідомляє видання «Громадське». За словами адвокатів, Коломойського не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень.

Джерело: «Укрінформ», «Громадське»