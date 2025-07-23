НАБУ і САП завершили слідство щодо Коломойського. Фото:

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі про заволодіння грошей «ПриватБанку»

НАБУ і САП завершили розслідування справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника «ПриватБанку» та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Правоохоронці не називають ім’я фігуранта, але з публікації зрозуміло, що йдеться про Коломойського. Про це Антикорупційне бюро повідомили в Telegram.

Зазначається, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку». Ці гроші він мав використати для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Також встановлено, що цих грошей вирішили легалізувати. На рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб перерахували 446 млн грн під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.

Згодом ці гроші надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку», який він до статутного капіталу банку на виконання вимог НБУ.

Нагадаємо, раніше Ігорю Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство. Його підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство вважає, що мотив — відмова юриста анулювати та визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів «Дніпроспецсталі».