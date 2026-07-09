Тищенко внес за себя залог по делу о вымогательстве взятки

Николай Тищенко, фото: Центр противодействия коррупции

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Ракурс

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів за «вирішення питання» з кол-центрами, вніс 10 млн грн застави.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на адвоката Тищенка

За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа, — розповів адвокат.

Він також повідомив щодо апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря:

Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі.

3 липня ВАКС обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн.

Джерело: «Суспільне»