Юлия Тимошенко на заседании ВАКС 20 апреля 2026 года, фото: «Батькивщина»

ВАКС дал Тимошенко еще почти месяц для ознакомления с материалами дела

28 апр 2026, 18:32
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду встановив народній депутатці, лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи — до 24 травня.

Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися у ВАКС. Про це сьогодні, 28 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Центр протидії корупції.

Зазначається, що у САП повідомили, що:

  • 7 квітня завершили слідство у справі Тимошенко та надали захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення і з того часу сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування;
  • проте Тимошенко жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними.

Тимошенко повідомили про підозру в січні цього року. Така швидкість досудового розслідування може свідчити про те, що обвинувачення впевнене в своїй позиції. Якби було зібрано недостатньо доказів, або ж докази були сумнівними, сторона обвинувачення могла ще неодноразово продовжувати строк розслідування, — зазначають у ЦПК.


