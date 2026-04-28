ВАКС дав Тимошенко ще майже місяць для ознайомлення з матеріалами справи

Юлія Тимошенко на засіданні ВАКС 20 квітня 2026 року, фото: «Батьківщина»
ВАКС дав Тимошенко ще майже місяць для ознайомлення з матеріалами справиhttps://racurs.ua/ua/n213494-vaks-dav-tymoshenko-sche-mayje-misyac-dlya-oznayomlennya-z-materialamy-spravy.htmlРакурс
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду встановив народній депутатці, лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи — до 24 травня.
Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися у ВАКС. Про це сьогодні, 28 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Центр протидії корупції.
Зазначається, що у САП повідомили, що:
- 7 квітня завершили слідство у справі Тимошенко та надали захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення і з того часу сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування;
- проте Тимошенко жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними.
Тимошенко повідомили про підозру в січні цього року. Така швидкість досудового розслідування може свідчити про те, що обвинувачення впевнене в своїй позиції. Якби було зібрано недостатньо доказів, або ж докази були сумнівними, сторона обвинувачення могла ще неодноразово продовжувати строк розслідування, — зазначають у ЦПК.
