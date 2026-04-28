ВАКС дав Тимошенко ще майже місяць для ознайомлення з матеріалами справи

Юлія Тимошенко на засіданні ВАКС 20 квітня 2026 року, фото: «Батьківщина»

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду встановив народній депутатці, лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи — до 24 травня.

Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися у ВАКС. Про це сьогодні, 28 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Центр протидії корупції.

Зазначається, що у САП повідомили, що:

7 квітня завершили слідство у справі Тимошенко та надали захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення і з того часу сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування;

проте Тимошенко жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними.