ВАКС відмовився скасувати підозру лідерці «Батьківщини»
Вищий антикорупційний суд відмовив захисту народного депутата Юлії Тимошенко у задоволенні скарги на оголошення їй підозри.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомило агентство «Укрінформ».
У задоволенні скарги захисника Тимошенко адвоката Гаєвського на повідомлення про підозру — відмовити, — постановив слідчий суддя.
Ця ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня її оголошення.
Нагадаємо, 14 січня САП та НАБУ повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розміри 33 млн грн. Вся сума застави була внесена.
12 січня ВАКС арештував частину майна Тимошенко. Зокрема суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з її рахунків, про яке просила сторона обвинувачення. Також суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме — на автомобілі «Тойота Лендкрузер 200», «Ауді А8» та два гаражі у Дніпрі.
16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.
