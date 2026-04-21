ВАКС відмовився скасувати підозру лідерці «Батьківщини»

Юлія Тимошенко на засіданні ВАКС, фото: «Батьківщина»

Вищий антикорупційний суд відмовив захисту народного депутата Юлії Тимошенко у задоволенні скарги на оголошення їй підозри.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомило агентство «Укрінформ».

У задоволенні скарги захисника Тимошенко адвоката Гаєвського на повідомлення про підозру — відмовити, — постановив слідчий суддя.

Ця ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Нагадаємо, 14 січня САП та НАБУ повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розміри 33 млн грн. Вся сума застави була внесена.

12 січня ВАКС арештував частину майна Тимошенко. Зокрема суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з її рахунків, про яке просила сторона обвинувачення. Також суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме — на автомобілі «Тойота Лендкрузер 200», «Ауді А8» та два гаражі у Дніпрі.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

Джерело: «Укрінформ»