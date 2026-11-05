ВАКС отправил под стражу фигуранта дела «Карфаген» Виталия Рыбалко. Фото:

https://racurs.ua/n217260-vaks-otpravil-pod-straju-vitaliya-rybalko-esche-odnogo-figuranta-dela-karfagen.html

Ракурс

ВАКС обрав запобіжний захід Віталію Рибалці, який фігурує у справі «Карфаген».

У четвер, 5 листопада, Вищий антикорупційний суд відправив його під варту на 60 днів без права на заставу. Слідство вважає, що Рибалка у плівках НАБУ фігурує як «Боксер». Фігурант виконував «брудну роботу» — насильницькі злочини в організації, як-от побиття та катування людей. Про це стало відомо із судового засідання.

У ході засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури показав відео, на якому Рибалка з іншими чоловіками напали на чоловіка і побили його. А в листуванні з Андрієм Осіповим на прізвисько «Кримінал» фігурант доповідав про побиття жертв.

У відповідь Рибалка заявив, що це відео може бути згенероване ШІ, а саме листування начебто «спотворене».

Також прокурор заявив, що Осіпов надсилав Рибалці фотографії автомобіля потерпілого, отримані через систему «Безпечне місто» від співробітника Служби безпеки України. Фігурант назвав підозру «повною нісенітницею» і заявив, що у разі затягування процесу мобілізується до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». Її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркотиками, викраденням та побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

Підозру у справі уже повідомили п’ятьом фігурантам. Сьогодні ВАКС вже відправив під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.