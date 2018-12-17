Рада асоціації Україна-ЄС: стало відомо, про що домовився Гройсман у Брюсселі

Фото: Зустріч прем’єр-міністра Гройсмана з представником ЄС із закордонних справ Могеріні у Брюсселі / Twitter

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Racurs.ua

У понеділок, 17 грудня, у Брюсселі триває засідання Ради асоціації Україна-ЄС, участь у якій бере прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зокрема, вже відбулася зустріч глави уряду з представником Євросоюзу із закордонних справ Федерікою Могеріні, інформує прес-служба Гройсмана у Twitter.

«З Федерікою Могеріні обговорили санкційну політику і ситуацію в Азовському морі. Москва перейшла межу. Реакція ЄС має бути комплексною — секторальні санкції та підтримка ЄС у Приазов’ї», — заявив український прем'єр.

Окрім цього, за словам Гройсмана, сьогодні у Брюсселі вдалося підписати угоди про фінансування спільних програм з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення.

Українські та європейські чиновники у понеділок мають намір проаналізувати перебіг виконання Угоди про асоціацію з ЄС та означити плани секторальної взаємодії.

Нагадаємо, 17 грудня делегація топ-чиновників України зустрічається з керівництвом ЄС в рамках п’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС та переговорів із Єврокомісією.

Торік 1 вересня набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС.