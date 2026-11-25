Євросоюз запровадив санкції проти 15 компаній, які пов’язані з російським ВПК. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217635-ies-zaprovadyv-sankciyi-proty-15-kompaniy-yaki-pov-yazani-z-sektorom-oborony-rosiyi.html

Ракурс

Європейський Союз розширила санкційні обмеження проти Російської Федерації.

У середу, 25 листопада, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про посилення експортних обмежень щодо 15 російських підприємств, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Ці санкції стосуються товарів подвійного призначення та передових технологій. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

До списку внесли підприємства, які є частиною «оборонки» країни-агресора, або якимось чином підтримують діяльність сектору оборони Росії. При цьому європейці виключили з списку санкцій одну компанію. Проти неї скасували експортні обмеження. Зазначається, що ця компанія припинила діяльність, яка стала підставою для запровадження санкцій. Крім того, власники компанії дали гарантії, що не торгуватимуть з Росією товарами чутливих категорій.

Нагадаємо, Європейська комісія представила 22-й пакет санкції проти РФ. У Брюсселі пропонують відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT ще приблизно 60 російських банків, запровадити санкції проти криптовалютних платформ та 70 суден так званого тіньового флоту. Запропоновані й обмеження, які передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу для колишніх російських комбатантів.