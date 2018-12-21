Россия и Беларусь могут сблизить национальные законодательства

Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115993-rossiya-i-belarus-mogut-sblizit-nacionalnye-zakonodatelstva.html

Racurs.ua

Подготовка проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси находится на завершающей стадии.

Об этом сегодня заявил глава российской Госдумы Вячеслав Володин во время 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая сегодня началась в Москве, сообщает белорусская служба агентства «Интерфакс».

По словам Володина, создание единого правового поля призвано обеспечить равные условия для деятельности компаний на территории обоих государств.

Ожидается, что на основе этой концепции будет создана «дорожная карта» гармонизации российского и белорусского законодательств.

Володин отмечает, что этот вопрос также обсуждали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в октябре.

О необходимости более тесной интеграции Беларуси с Россией, в частности создания единой таможни, суда и валюты, 13 декабря во время визита в Брест заявлял российский премьер-министр Владимир Медведев.

Добавим, что на заседании этого парламентского собрания также присутствуют представители так называемых парламентов оккупированных Россией регионов Грузии — непризнанных Абхазии и Южной Осетии — Валерий Кварчия и Петр Гасиев.

Напомним, в начале этой недели Лукашенко заявлял, что Беларусь может переформатировать свою внутреннюю и внешнюю политику, если не удастся договориться с Россией относительно «налогового маневра».