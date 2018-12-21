Росія та Білорусь можуть зблизити національні законодавства

Олександр Лукашенко і Володимир Путін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115993-rosiya-ta-bilorus-planuut-zblyzyty-nacionalni-zakonodavstva.html

Racurs.ua

Підготовка проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі перебуває на завершальній стадії.

Про це сьогодні заявив очільник російської Держдуми В’ячеслав Володін під час 55-ї сесії Парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії, яка сьогодні розпочалася в Москві, повідомляє білоруська служба агентства «Інтерфакс».

За словами Володіна, створення єдиного правового поля покликане забезпечити рівні умови для діяльності компаній на території обох держав.

Очікується, що на основі цієї концепції буде створена «дорожня карта» гармонізації російського та білоруського законодавств.

Володін зазначає, що це питання також обговорювали президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час зустрічі в жовтні.

Про необхідність більш тісної інтеграції Білорусі з Росією, зокрема створення єдиної митниці, суду та валюти, 13 грудня під час візиту до Бреста заявляв російський прем'єр-міністр Володимир Медведєв.

Додамо, що на засіданні цих парламентських зборів також присутні представники так званих парламентів окупованих Росією регіонів Грузії — невизнаних Абхазії та Південної Осетії — Валерій Кварчія та Петро Гасієв.

Нагадаємо, на початку цього тижня Лукашенко заявляв, що Білорусь може переформатувати свою внутрішню та зовнішню політику, якщо не вдасться домовитися з Росією щодо «податкового маневру».