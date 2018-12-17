Лукашенко не виключає зміни зовнішньої політики Білорусі через дії Росії

Фото: Лукашенко та Путін / kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n115742-lukashenko-ne-vykluchaie-zminy-zovnishnoyi-polityky-bilorusi-cherez-diyi-rosiyi.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні заявив, що офіційний Мінськ найближчими роками, якщо не вдасться домовитися із Москвою щодо податкового маневру, буде змушений переформатувати внутрішню і зовнішню політику.

Лукашенко переконаний, що навіть за найгіршого варіанту розвитку подій у зв’язку з податковим маневром РФ, обвалу економіки Білорусі не станеться. Його слова передає агентство БЕЛТА.

«Цей податковий маневр РФ на нас навалом буде йти поступово з 2019 по 2024 рік. У 2019 році ми можемо втратити близько 400−500 млн дол.», — констатував Лукашенко.

Окрім цього, глава Білорусі розповів про своє бачення суверенітету і незалежності держав.

«Я вважаю, що абсолютно незалежних держав немає. І ви (Росія — ред.) теж не настільки незалежні. Якщо нас хочуть, як Жириновський пропонував, поділити на області і запхати в Росію — цього не буде ніколи», — сказав Олександр Лукашенко.

Він закликав жителів Білорусі спокійно працювати і вболівати за свої сім’ї.

Білоруський лідер також не забув згадати й про Україну, заявивши, що відчуває «велику загрозу з південного кордону, звідки хлинула зброя».

Водночас нагадаємо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, за даними ЗМІ РФ, нещодавно заявив, що Москва готова «далі просуватися по шляху будівництва cоюзної держави», включаючи створення єдиної митниці, суду і валюти в рамках договору ЄАЕС.

Раніше повідомлялося, що на думку президента Білорусі, питання про те, хто винен у війні на Донбасі, має вирішити вже наступне покоління.