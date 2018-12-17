Постраждалі від урагану «Катріна» американці подали до суду на Бреда Пітта (ФОТО)

Постраждалі від урагану «Катріна» американці подали в суд на Бреда Пітта. Фото: podrobnosti.ua

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Мешканці США звинувачують відомого американського актора Бреда Пітта в тому, що його фонд, який займався будівництвом будинків для постраждалих від урагану «Катріна» у 2005 році, надав їм неякісне житло, яке є «непридатним для життя».

Мешканці постраждалого від стихії Нового Орлеана (штат Луїзіана) вже подали до суду на актора. У позові американці просять визнати актора винним у шахрайстві, інформує ТАСС.

Зауважується, що благодійний фонд Make It Right, засновником якого є Пітт, побудував 150 будинків для постраждалих від урагану «Катріна». Ці будинки фонд передав нужденним мешканцям Луїзіани в особисте користування абсолютно безкоштовно. Саме ці будинки і викликали обурення у жителів Нового Орлеана, які вважають ці об'єкти такими, що не відповідають затвердженим нормам і стандартам.

На думку адвокатів Пітта, позов американців є несправедливим, тому сторона захисту актора звернулися до суду з вимогою його відхилення. Про це дізналися позивачі й подали нове клопотання, вимагаючи визнати актора відповідальним за будівництво непридатних будинків. Американці вважають, що, якщо актор заснував фонд, значить відповідальність за якість побудованих будинків лежить на ньому.

Окрім цього, у позові новоорлеанців вказується, що будівництво будинків стало хорошою рекламою для Пітта в ЗМІ, але тепер він намагається уникнути відповідальності.

У благодійному фонді Make It Right заявили, що на ремонт будинків буде потрібно 20 млн дол.

Нагадаємо, цьогоріч у жовтні руйнівний ураган «Майкл» призвів до масових жертв і рекордних збитків у США.