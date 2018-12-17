Пострадавшие от урагана «Катрина» американцы подали в суд на Брэда Питта. Фото: podrobnosti.ua

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Жители США обвиняют знаменитого американского актера Брэда Питта в том, что его фонд, который занимался строительством домов для пострадавших от урагана «Катрина», бушевавшего в 2005 году, предоставил им некачественные жилища, в которых «невозможно жить».

Жители пострадавшего от стихии Нового Орлеана (штат Луизиана) уже подали в суд на актера. В иске американцы просят признать актера виновным в мошенничестве, информирует ТАСС.

Отмечается, что благотворительный фонд Make It Right, основателем которого является Питт, построил 150 домов для пострадавших от урагана «Катрина». Эти дома фонд передал нуждающимся жителям Луизианы в личное пользование абсолютно бесплатно. Именно они и вызвали претензии, поскольку жители Нового Орлеана считают, что постройки не соответствуют принятым нормам и стандартам.

Адвокаты Питта считают иск американцев несправедливым, поэтому обратились в суд с требованием его отклонения. Об этом узнали истцы и подали новое ходатайство, требуя признать актера ответственным за строительство непригодных домов. Американцы считают, что, если актер основал фонд, значит ответственность за качество построенных домов лежит на нем.

Кроме того, в иске новоорлеанцев указывается, что строительство домов стало хорошей рекламой для Питта в СМИ, но теперь он пытается избежать ответственности.

В благотворительном фонде Make It Right заявили, что на ремонт домов потребуется 20 млн долл.

Напомним, в октябре этого года разрушительный ураган «Майкл» привел к массовым жертвам и рекордным убыткам в США.