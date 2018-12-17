Лукашенко не исключает смены внешней политики Беларуси из-за действий России

Фото: Лукашенко и Путин / kremlin.ru

https://racurs.ua/n115742-lukashenko-ne-iskluchaet-smeny-vneshney-politiki-belarusi-iz-za-deystviy-rossii.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что официальный Минск в ближайшие годы, если не удастся договорится с Москвой относительно налогового маневра, будет вынужден переформатировать внутреннюю и внешнюю политику.

Лукашенко убежден, что даже при худшем варианте для Беларуси в связи с налоговым маневром РФ, в экономике страны ничего не обрушится. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«Этот налоговый маневр РФ на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году мы можем потерять около 400−500 млн долл.», — констатировал Лукашенко.

Кроме этого, глава Беларуси порассуждал на тему суверенитета и независимости государств.

«Я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия — ред.) тоже не настолько независимы. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — сказал Александр Лукашенко.

Он призвал жителей Беларуси спокойно работать и болеть за свою семью.

Белорусский лидер также не забыл упомянуть и об Украине, заявив, что чувствует «большую угрозу с южной границы, откуда хлынуло оружие».

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, по данным СМИ РФ, недавно заявил, что Москва готова «дальше продвигаться по пути строительства cоюзного государства», включая создание единой таможни, суда и валюты в рамках договора ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Беларуси, вопрос о том, кто виноват в войне на Донбассе, должно решить уже следующее поколение.