Лукашенко не исключает смены внешней политики Беларуси из-за действий России

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Фото: Лукашенко и Путин / kremlin.ru
Лукашенко не исключает смены внешней политики Беларуси из-за действий Россииhttps://racurs.ua/n115742-lukashenko-ne-iskluchaet-smeny-vneshney-politiki-belarusi-iz-za-deystviy-rossii.htmlRacurs.ua
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что официальный Минск в ближайшие годы, если не удастся договорится с Москвой относительно налогового маневра, будет вынужден переформатировать внутреннюю и внешнюю политику.
Лукашенко убежден, что даже при худшем варианте для Беларуси в связи с налоговым маневром РФ, в экономике страны ничего не обрушится. Его слова передает агентство БЕЛТА.
«Этот налоговый маневр РФ на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году мы можем потерять около 400−500 млн долл.», — констатировал Лукашенко.
Кроме этого, глава Беларуси порассуждал на тему суверенитета и независимости государств.
«Я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия — ред.) тоже не настолько независимы. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — сказал Александр Лукашенко.
Он призвал жителей Беларуси спокойно работать и болеть за свою семью.
Белорусский лидер также не забыл упомянуть и об Украине, заявив, что чувствует «большую угрозу с южной границы, откуда хлынуло оружие».
Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, по данным СМИ РФ, недавно заявил, что Москва готова «дальше продвигаться по пути строительства cоюзного государства», включая создание единой таможни, суда и валюты в рамках договора ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что по мнению президента Беларуси, вопрос о том, кто виноват в войне на Донбассе, должно решить уже следующее поколение.