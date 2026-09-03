Український БЕК уразив російське судно у порту Сочі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216010-urajeno-sudno-zabezpechennya-rf-u-portu-sochi-vms-video.html

Ракурс

Морський безекіпажний катер Військово-Морських сил ЗСУ уразив судно забезпечення РФ NEFRIT у порту Сочі.

У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

NEFRIT — елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи, — розповіли у ВМС. — Його діяльність була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресіі проти України.

У ВМС наголошують, що ураження NEFRIT — це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі російських загарбників.