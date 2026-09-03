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Ракурс
Український БЕК уразив російське судно у порту Сочі, скріншот відео

Уражено судно забезпечення РФ у порту Сочі — ВМС (ВІДЕО)

3 вер 2026, 15:43
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Морський безекіпажний катер Військово-Морських сил ЗСУ уразив судно забезпечення РФ NEFRIT у порту Сочі.

У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

NEFRIT — елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи, — розповіли у ВМС. — Його діяльність була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресіі проти України.

У ВМС наголошують, що ураження NEFRIT — це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі російських загарбників.

ВМС ЗС України продовжують позбавляти ворога ресурсів і спроможностей для ведення війни та вкотре доводять: навіть російський тил — не безпечна гавань, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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