Росіяни почали захищати ракетні кораблі розробкою часів Першої світової війни. Фото:

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Країна-агресор Росія почала захищати свої ракетні кораблі за допомогою розробок часів Першої світової війни.

У Балтійському морі на військово-морській базі в Кронштадті зафіксували два російські малі ракетні кораблі проекту 22800 «Каракурт» — «Митищі» та «Буря» з натягнутими антидроновими сітками. Цими сітками ворог прикрив надбудову та шахти пускових установок крилатих ракет «Калібр». Однак росіяни використовують ще й засліплюючий камуфляж. Про це повідомило Defense Express.

За інформацією OSINT-експерта H I Sutton, на деяких частинах корпусу цих ракетних кораблів нанесений незвичайний камуфляж із білих і чорних смуг. Це фактично копія засліплюючого камуфляжу, який винайшли ще за часів Першої світової війни.

Фахівець стверджує, що засліплюючий камуфляж покликаний розбити силует корабля, щоб ускладнити визначення дальності, напрямку його руху та його типу. Росіяни нанесли «зебру» лише на носову та кормову частини кораблів, а також на 76,2-мм гармату АК-176МА корабля «Буря».

Аналітики упевнені, що такий камуфляж не допоможе проти ударів українських дронів. Заявляється, що українські БпЛА дальнього радіусу дії найчастіше використовують тепловізійні камери, як і морські безпілотники. Тепловізійні камери не здатні розрізняти кольори, через що такий камуфляж ніяк не допоможе захистити корабель від удару дроном.

Також фахівці звернули увагу на те, що антидронові сітки на російських кораблях не закривають рубку повністю і допоможуть лише від ударів FPV-дронів.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що російські ВМС почали захищати свої ракетні кораблі антидроновими сітками. З імпровізованим захистом зафіксували російський малий ракетний корабель «Орехово-Зуево» проекту 21631 «Буян-М» Балтійського флоту РФ.

Джерело: Defense Express