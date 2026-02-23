Склади ЧФ РФ у Новоросійську. Фото: «АТЕШ»

Склади Чорноморського флоту Росії у Новоросійську знайшли партизани.

Виявлено активний військовий об'єкт ворога у районі населеного пункту Мисхако, який російські військові намагалися майстерно приховати у складній місцевості. Склад знаходиться за координатами: 44.690642, 37.754884. Про це рух опору «АТЕШ» 23 лютого повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що периметр території охороняється військовими й ведуться роботи з використанням бетонних плит. Крім того, були виявлені вежі спостереження та зв’язку.

Ймовірно, рашисти використовують цю зону як тиловий склад для розосередження запасів, намагаючись врятувати від ударів по порту, — пишуть в «АТЕШ».

В русі опору також поінформували, що на цей склад частенько навідуються високопосадовці з Москви. Зазначається, що це пов’язано з інспекцією та, швидше за все, з підготовкою до швидкої відставки командувача Чорноморського флоту.

Нагадаємо, у Новоросійську українські партизани провели розвідку 37-го окремого вузлу спеціального зв’язку, який забезпечує передавання найважливіших команд із Москви та координацію дій флоту з іншими родами військ. Саме цей об'єкт фактично виконує роль центральної системи управління Чорноморського флоту РФ.