Ключовий об'єкт управління Чорноморського флоту РФ розвідали партизани.

Ракурс

Ракурс

Ключовий об'єкт управління Чорноморського флоту РФ у Новоросійську розвідали партизани.

Проведено розвідку 37-го окремого вузлу спеціального зв’язку (військова частина 09920), який забезпечує передавання найважливіших команд із Москви та координацію дій флоту з іншими родами військ. Саме цей об'єкт фактично виконує роль центральної системи управління Чорноморського флоту РФ. Про це рух опору «АТЕШ» 23 січня повідомив у Telegram.

У ході розвідки було зафіксоване суттєве посилення захисту об'єкта. Так, навколо вузла спецзв’язку з’явилися додаткові системи РЕБ, комплекси ППО ближнього радіуса дії, нові інженерні загородження, а також збільшено чисельність охорони.

На території вузла спостерігається активне переміщення ключових спеціалістів, заміна керівництва вузла, прибуття ремонтних бригад спецзв’язку та цивільних фахівців із криптографічного обладнання.

В русі опору заявили, що в разі виведення цього об'єкта з ладу Чорноморський флот втратить стабільний зв’язок із Москвою та можливість централізованого управління, перетворившись на розрізнені підрозділи.

Нагадаємо, українські партизани провели розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ в Самарі, який є ключовим «мозковим центром», який безпосередньо керує наступом на Покровському напрямку.

Через цей штаб здійснюється оперативне управління підрозділами, які намагаються окупувати Покровськ — 21-ю та 30-ю окремими гвардійськими мотострілковими бригадами та 385-ю гвардійськартилерійською бригадою.