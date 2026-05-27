Росіяни почали захищати свої ракетні кораблі антидроновими сітками.

З імпровізованим захистом був помічений російський малий ракетний корабель «Орехово-Зуево» проекту 21631 «Буян-М» Балтійського флоту РФ. Про появу такого захисту свідчить фото, зроблене у Балтійську спостерігачем Petri Mäkelä. Про це 27 травня повідомив портал «Мілітарний».

Сітки натягнули над палубними елементами корабля, щоб захистити його для захисту від атак безпілотних катерів або FPV-дронів, які можуть атакувати на малих висотах чи під час заходу на ціль.

Як відомо, малий ракетний корабель «Орехово-Зуево» входить до складу проєкту 21631 «Буян-М», який створювався як носій крилатих ракет сімейства «Калібр». Кораблі цього типу мають водотоннажність близько 950 т та призначені для дій у прибережній морській зоні. Однак російські ВМС використовувала такі кораблі й для завдання ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, російські війська почали встановлювати антидронові сітки на протидиверсійні катери проекту 21980 «Грачонок» в окупованому Криму. Ці судна відповідають за безпеку акваторії довкола незаконно побудованого мосту, який з'єднує окупований Крим із територією РФ.

Також сітками для протидії українським безпілотникам росіяни захищають й атомні підводні човни класу «Борей» та «Борей-А», що дислокуються на території морської бази «Рибачий», що на Камчатці, яка розташована за 7 тис. 400 км від України. Кожна така субмарина несе на борту 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 «Булава».

Джерело: «Мілітарний»